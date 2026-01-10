Lula veta projeto de regularização na fronteira e senadora reage, "um absurdo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integral­mente o projeto de lei que reabria o prazo para a regularização de imóveis rurais localizados em faixas de fronteira e agora será analisada pelo Congresso Nacional.

A proposta previa um novo prazo de 15 anos para a ratificação de registros imobiliários nessas áreas. O governo alegou inconstitucionalidade e afirmou que o texto poderia fragilizar o controle da União sobre territórios estratégicos, além de comprometer a soberania nacional, a segurança jurídica e direitos previstos na Constituição.

Relatora do projeto no Senado, a senadora Tereza Cristina criticou duramente o veto. Em manifestação pública, ela classificou a decisão como um “absurdo” e um “grande retrocesso”, destacando que a medida afeta diretamente estados de fronteira, como Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai.

"É um absurdo e um grande retrocesso o veto integral do presidente Lula ao projeto de regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira. Mais uma decisão equivocada do governo que prejudica e traz insegurança jurídica a milhares de produtores nessas regiões", escreveu. "[...] O projeto estabelecia critérios claros e prazos definidos, trazendo estabilidade tanto para os produtores quanto para o próprio Estado. Vamos trabalhar para derrubar mais esse veto", concluiu a senadora.

Com o veto presidencial, caberá agora a deputados e senadores decidir se mantêm ou derrubam a decisão. Para que o veto seja rejeitado, é necessário o voto da maioria absoluta nas duas Casas do Congresso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também