Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Lula veta projeto de regularização na fronteira e senadora reage, "um absurdo"

A parlamentar afirma que decisão traz insegurança jurídica a produtores de MS

10 janeiro 2026 - 17h50Sarah Chaves
Senadora Tereza CristinaSenadora Tereza Cristina   (Geraldo Magela/Agência Senado )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integral­mente o projeto de lei que reabria o prazo para a regularização de imóveis rurais localizados em faixas de fronteira e agora será analisada pelo Congresso Nacional.

A proposta previa um novo prazo de 15 anos para a ratificação de registros imobiliários nessas áreas. O governo alegou inconstitucionalidade e afirmou que o texto poderia fragilizar o controle da União sobre territórios estratégicos, além de comprometer a soberania nacional, a segurança jurídica e direitos previstos na Constituição.

Relatora do projeto no Senado, a senadora Tereza Cristina criticou duramente o veto. Em manifestação pública, ela classificou a decisão como um “absurdo” e um “grande retrocesso”, destacando que a medida afeta diretamente estados de fronteira, como Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai.

"É um absurdo e um grande retrocesso o veto integral do presidente Lula ao projeto de regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira. Mais uma decisão equivocada do governo que prejudica e traz insegurança jurídica a milhares de produtores nessas regiões", escreveu. "[...] O projeto estabelecia critérios claros e prazos definidos, trazendo estabilidade tanto para os produtores quanto para o próprio Estado. Vamos trabalhar para derrubar mais esse veto", concluiu a senadora.

Com o veto presidencial, caberá agora a deputados e senadores decidir se mantêm ou derrubam a decisão. Para que o veto seja rejeitado, é necessário o voto da maioria absoluta nas duas Casas do Congresso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o Oscar
Brasil
É AMANHÃ: 'O Agente Secreto' disputa três prêmios no Globo de Ouro
As datas variam conforme o valor do benefício e o número final do cartão
Brasil
Pagamentos do INSS 2026 começam em 26 de janeiro
Manoel Carlos, secretário-executivo do Ministério da Justiça
Brasil
Manoel Carlos assume interinamente o Ministério da Justiça
Policiais penais no Presídio de Alfenas -
Justiça
Cadeia em Minas Gerais é interditada pela Justiça após superlotação e mortes
Tomaz Silva/Agência Brasil
Brasil
Resultado preliminar da avaliação de títulos do CPNU 2 é divulgado
Stellantis -
Justiça
Ministério Público aponta más condições de trabalho e Stellantis fecha acordo de R$ 1 milhão
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Brasil
Lula veta redução de penas para atos golpistas de 8 de Janeiro
Pesquisa Eleitoral -
Política
Pesquisas eleitorais devem ser registradas na Justiça Eleitoral sob pena de multa
Produtos Nestlé suspensos
Brasil
Anvisa determina recall de fórmulas infantis da Nestlé
Título de eleitor
Política
Eleitores têm até 6 de maio para emitir ou regularizar o título para as eleições de 2026

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande