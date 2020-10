Mãe quebra perna da filha de 3 anos e motivo gera revolta

Brenda Assis, com informações Jornal ND+

Uma jovem de 21 anos está sendo investigada pela Polícia Civil como suspeita de ter torturado a filha de três anos em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A Justiça autorizou, nessa terça-feira (6), a prisão preventiva da mulher.

Segundo o jornal ND+, a criança foi socorrida no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, com uma das pernas quebradas, o que chamou a atenção da equipe médica da unidade de saúde.

“Essa criança relatou para a equipe médica que ela teria caído de uma escada. Contudo, havia outras informações que indicavam possível ocorrência de agressões”, destacou o delegado responsável pelo caso, Estevão Vieira.

Além da gravidade das lesões na criança, a motivação do crime surpreendeu os investigadores. A mãe teria torturado a filha por ela ter dificuldades para acionar a descarga do vaso sanitário.

Mesmo com febre, uma das pernas quebradas, inchaço e muita dor, a criança foi mantida em casa pela mãe por sete dias, sem qualquer tipo de atendimento médico, justamente para esconder as agressões.

A menina só foi levada para o hospital após uma vizinha desconfiar do sumiço da garota, que sempre brincava no quintal de casa. A moradora foi até a residência e descobriu a situação crítica dela. Depois disso, a mãe levou a filha para atendimento médico.

Logo após tomar conhecimento do caso e coletar provas, a Polícia Civil pediu ao Poder Judiciário para que a mulher fosse presa. A Justiça autorizou e a jovem foi detida na tarde de terça-feira em Chapecó.

A mãe foi interrogada pela polícia, mas negou o crime, afirmando que a criança caiu de uma escada. Ela foi encaminhada à Penitenciária de Chapecó, onde fica à disposição da Justiça. O nome da mulher não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Familiares informaram que a menina se recupera bem.

