Maia afirma que semana será decisiva para reforma da Previdência

Mauro Silva, com informações do em.com.br

Com início da votação da reforma da Previdência o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que a semana será decisiva na Casa. A proposta de emenda à Constituição (PEC 6/19) foi aprovada na semana passada pela comissão especial e agora segue para o Plenário.

“Vamos viver uma semana decisiva. O grande desafio nosso é a votação no plenário. Temos que mobilizar o número enorme de parlamentares para um tema fundamental, mas a gente sabe que foi uma construção”, disse Maia e suas redes sociais.

Maia disse ainda que, a elaboração do texto que vai a plenário é fruto “à capacidade de diálogo” e ao “equilíbrio” do Congresso.

As negociações continuam firmes entre os líderes dos partidos e Rodrigo Maia, nesta segunda-feira (8) houve uma reunião entre eles na residência oficial da Presidência da Câmara. Mas houve também reuniões no último sábado (6) com líderes e articuladores do governo, Maia disse que está confiante na aprovação da reforma da Previdência com uma margem boa de votos.

O presidente da Câmara trabalha para que o quórum de deputados seja alto e assim que seja possível colocar o texto em votação entre terça-feira (9) e quarta-feira (10).

Casa Civil

Neste domingo (7) o presidente da Casa Civil Onyx Lorenzoni, se reuniu com Maia. Onyx se mostrou otimista com o encontro, pois vê a possibilidade de votação em primeiro turno da reforma nesta semana.

