Maior apreensão de ouro da PRF totaliza 103 kg em caminhonete em Boa Vista

Na segunda-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 103 kg de ouro durante a abordagem a uma caminhonete em Boa Vista (Roraima). Avaliado em R$ 61 milhões, com base na cotação atual do Banco Central, o ouro estava dividido em barras e foi encontrado no veículo conduzido por Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, que acabou preso. Essa apreensão é considerada a maior já realizada pela PRF no Brasil, conforme divulgou a corporação em Brasília.

Bruno Mendes, empresário do setor de construção civil de Rondônia, estava dirigindo a caminhonete quando foi parado pelos agentes na BR-401, nas proximidades da ponte dos Macuxis. No carro também estavam sua esposa e o filho de 9 meses.



A suspeita surgiu após os policiais perceberem inconsistências na documentação apresentada, o que levou a uma busca mais detalhada. Durante a inspeção, foram encontrados pacotes com barras de ouro escondidos em compartimentos do veículo, incluindo o painel.

"Fizemos a abordagem e, ao verificar o interior do carro, percebemos sinais de que algumas partes haviam sido mexidas. Isso nos levou a aprofundar a inspeção. Esses veículos geralmente fazem parte de rotas já mapeadas, mas a PRF está sempre patrulhando e utilizando técnicas policiais para identificar comportamentos suspeitos. Foi o caso dessa abordagem", explicou o agente da PRF, Rodrigo Magno.

A segunda maior apreensão de ouro em Roraima ocorreu em junho de 2024, quando foram confiscados 21 kg de ouro e duas pessoas foram presas com 33 barras ilegais.

"Embora haja diversas ocorrências envolvendo ouro oriundo de garimpos, essa apreensão é, sem dúvida, a maior registrada em Roraima", afirmou Rodolfo Magno.

O ouro apreendido foi encaminhado para a Polícia Federal, onde será investigado. A caminhonete, uma Hilux 2024, não estava registrada em nome de Bruno Mendes. A PRF não revelou a identidade do proprietário do veículo.

