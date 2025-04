Maioria dos brasileiros são a favor da liberação de cassinos, aponta pesquisa

Uma pesquisa feita pelo DataSenado a pedido do relator do PL 2.234/2022, do ex-deputado Renato Vianna (MDB-SC), senador Irajá, aponta que 60% dos mais de 5 mil entrevistados no Brasil, são a favor da legalização de jogos como bingos, cassinos e o jogo do bicho, mas quer mecanismos de controle de ilícitos, por exemplo, a lavagem de dinheiro.



Os contrários ao projeto representam 34% da população. Outros 6% não sabem ou não quiseram responder. Quando ouvidos sobre o interesse de frequentar ou participar desses jogos, caso fossem autorizados e regulados, 26% responderam positivamente.



Metade dos entrevistados, 50% acredita que a proibição não traz resultados significativos. Do outro lado, 45% acreditam que a proibição resulta em redução da oferta: 25% opinaram que a proibição ajuda muito na redução e 20% opinaram que esse impacto é moderado.

Em sua maioria os brasileiros demonstraram preocupação com o cometimento de ilícitos. Conforme a pesquisa, 82% dos entrevistados considera muito importante (65%) ou importante (17%) que haja regras para evitar que as empresas de jogos e cassinos sejam usadas para lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado.



O PL 2.234/2022 chegou a ser colocado na pauta do Plenário em dezembro de 2024, mas acabou sendo retirado a pedido do relator, na busca por um acordo. O texto tem pedido de urgência para a votação, que ainda não foi votado pelos senadores.

A pesquisa nacional foi feita entre os dias 21 de fevereiro e 1º de março deste ano. Foram ouvidas, por telefone, 5.039 pessoas, selecionadas por meio de amostragem aleatória estratificada (dividida em camadas) da população brasileira com 16 anos ou mais. A margem de erro média é de 1,72ponto percentual, com 95% de confiança.



