Mais blusinhas? Shopee inaugura 13° centro de distribuição no Brasil

Mais um centro de distribuição da Shopee foi inaugurado no Brasil, somando 13° distribuidoras no país, conforme anúncio desta quarta-feira (21). O espaço, localizado no Recife (PE), é destinado aos vendedores brasileiros da plataforma deve reduzir o tempo de entrega dos produtos aos clientes.

A Shopee estima que mais de mil empregos diretos e indiretos sejam criados até o final do ano com a inauguração do centro que irá armazenar produtos nacionais.

A unidade funcionará no modelo fulfillment, onde os pedidos são processados, armazenados e enviados aos clientes na própria instalação.

A Shopee já possui uma unidade que funciona dessa maneira em São Paulo e conta com mais de 600 vendedores. Atualmente, 90% das vendas na plataforma são de vendedores nacionais. Assim, o novo centro de distribuição irá atender inicialmente os vendedores de Pernambuco e São Paulo, recebendo lojistas de outros estados à medida que ocorre um aumento na escala da operação.

“O novo centro de distribuição irá beneficiar tanto os consumidores — ao acelerar as entregas e melhorar a experiência dos usuários — quanto os vendedores, uma vez que a plataforma fica responsável pelos processos de armazenagem, embalagem e envio dos produtos”, explicou Rafael Flores, head de Expansão da Shopee.

Por ser o terceiro maior mercado em números de vendedores, a região Nordeste foi escolhida para receber o centro fulfillment da Shopee.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também