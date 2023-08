Mais chances de ficar milionário: Mega-Sena terá três sorteios semanais

Os concursos serão realizados sempre às terças, quintas e sábados, a partir da próxima semana, tornando a modalidade mais atrativa aos apostadores

A partir do concurso 2.623, a ser realizado dia 22 de agosto (terça-feira), a modalidade será sorteada sempre às terças, quintas-feiras e aos sábados.

Com mais um sorteio semanal, aumenta a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações.

As probabilidades e demais regras da modalidade permanecem inalteradas.

Mudanças na Dupla Sena:

Outra mudança advinda dos sorteios da Mega-Sena às terças, quintas e sábados é a alteração nos dias de realização dos concursos da Dupla Sena. A modalidade passa a ser sorteada às segundas, quartas e sextas-feiras. No dia 21 de agosto, ocorre o concurso 2.557 da Dupla-Sena, o primeiro a ser feito em uma segunda-feira.

