Mais de 70 praticantes de stand up paddle são resgatadas após ventania no RJ

Ao menos 73 pessoas precisaram ser resgatadas na manhã deste sábado (21) após serem surpreendidas por fortes ventos enquanto praticavam stand up paddle na Praia do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 100 pessoas participavam da atividade no momento da ventania, e dezenas não conseguiram retornar à orla por conta das condições climáticas adversas.

A operação de resgate mobilizou guarda-vidas, helicópteros e embarcações. De acordo com a corporação, pelo menos oito pessoas receberam atendimento médico ainda no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros reforçou a importância de verificar a previsão do tempo antes de entrar no mar e destacou recomendações de segurança.

"Se houver risco de ventos fortes, chuva ou mar agitado, não vá. Use sempre colete salva-vidas, evite áreas de navegação e avise alguém sobre seu trajeto, enviando sua localização em tempo real", alertou a corporação.

A ventania surpreendeu banhistas e esportistas na orla carioca neste primeiro dia do inverno, marcado por instabilidade climática em diversas regiões do país.

