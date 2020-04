Malafaia critica demissão de Moro

Um dos maiores aliados do presidente Jair Bolsonaro, O pastor Silas Malafaia, criticou o pedido de demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, nesta sexta-feira (24). Ele afirmou em uma rede social que "faltou habilidade política" ao presidente Jair Bolsonaro para lidar com a situação.

Malafaia disse ser aliado de Bolsonaro, mas que não é alienado. "Inacreditável! Sou aliado do presidente, NÃO ALIENADO! O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora. Sei que é atribuição do presidente nomear diretor da PF. Só que ele deu a Moro carta branca. Inadmissível", escreveu o pastor.





