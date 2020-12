Mandetta e Moro entre os que mais cresceram no Google em 2020

O Google anunciou na manhã da quarta-feira (9) os resultados das buscas de 2020 no Brasil. Entre as personalidades que mais foram buscadas, aparece em segundo lugar Luiz Henrique Mandetta e em quarto Sergio Moro.

As listas oferecem uma perspectiva única das tendências e principais destaques do ano baseado nas pesquisas e apresentam os termos que mais cresceram nas buscas, em comparação com o ano anterior.

Luiz Henrique Mandetta ex-ministro da Saúde no Governo do Presidente Bolsonaro (sem partido) e Sérgio Moro ex-ministro da Justiça estão entre os dez nomes mais buscados no Brasil em 2020. Mandetta foi Secretário Municipal da Saúde em Campo Grande de 1º de janeiro de 2005 até 2010, sob a gestão do então Prefeito Nelsinho Trad.

A pesquisa foi feita em comparação com 2019, conforme explicou a plataforma em levantamento. Confira:

Personalidades

1- Donald Trump

2- Luiz Henrique Mandetta

3- Joe Biden

4- Sergio Moro

5- Kim Jong Un

Buscas do ano

1- Coronavírus

2- Auxílio emergencial

3- Eleições 2020

4- Eleições EUA

5- BBB 2020

O que é

1- O que é lockdown?

2- O que é quarentena?

3- O que é pandemia?

4- O que é cadastro único?

5- O que é coronavírus?



Acontecimentos

1- Coronavírus

2- Eleições 2020

3- Eleições EUA

4- Caso Mariana Ferrer

5- Nota de 200 reais



Aprender

1- a tocar violão

2- a desenhar

3- espanhol

4- italiano

5- coreano



Campeonatos/Ligas esportivas

1- Copa do Brasil

2- Brasileirão

3- NBA

4- Campeonato Paulista

5- Champions League

Como fazer

1- Como fazer máscara de tecido?

2- Como fazer álcool gel?

3- Como fazer o cadastro único?

4- Como fazer avatar no Facebook?

5- Como fazer o cadastro do auxílio emergencial?



Em casa

1- Exercícios para fazer em casa

2- Como fazer máscara em casa?

3- Fotos em casa

4- Horta em casa

5- Academia em casa



Filmes

1- Pantera Negra

2- 365 dias

3- Milagre na Cela 7

4- Parasita



