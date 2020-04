“Mandetta tem uma missão maior que a intriga”, diz Nelsinho

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmou nesta sexta-feira (3) em entrevista ao portal Uol, que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), tem uma missão muito maior que qualquer intriga, referindo-se a relação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Para Nelsinho, Bolsonaro está se rendendo aos poucos às diretrizes do ministério, mas destaca que não sabe dizer até onde vão as consequências do que classifica como “sapo que o presidente deve engolir”.

"A sequela que isso vai gerar no futuro nunca se sabe. Se esse sapo que o presidente teve que engolir em função de toda essa batalha, se isso será digerido ou se lá na frente essa questão vai ser exaurida com a demissão dele [Mandetta]”, disse.

Na quinta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro deixou claro, em entrevista a rádio Jovem Pan, o enfraquecimento da sua relação com Mandetta. “Olha, o Mandetta já sabe que a gente esta se bicando há algum tempo. Não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Em algum momento ele extrapolou. Respeitei todos os ministros, ele também. A gente espera que ele dê conta do recado. Tenho falado com ele. Ele está numa situação meio… Se ele se sair, bem, sem problema. Nenhum ministro meu é indemissível”, disse.

