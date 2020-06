Manifestantes fazem ato em defesa da democracia e contra Bolsonaro

Flávio Veras, com informações do G1

Manifestantes realizam um protesto na tarde deste domingo (14) na Avenida Paulista, Centro de São Paulo, em defesa da democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A concentração do ato começou às 14h em frente ao vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). O grupo segue em caminhada pela avenida, no sentido Paraíso.

O protesto é realizado por integrantes de torcidas organizadas de futebol, entidades estudantis, coletivo de mulheres, movimentos sociais, entre outros. Eles também fazem manifestações contra o racismo. Por volta das 16h, o protesto seguia pacífico e os dois sentidos da Avenida Paulista estavam interditados. Uma faixa grande com os dizeres "Fora Bolsonaro" foi estendida.

Esse é o terceiro domingo consecutivo em que ocorrem atos a favor da democracia na cidade de São Paulo. No domingo passado, o protesto aconteceu no Largo da Batata, em Pinheiros, depois que uma decisão judicial proibiu atos antagônicos na Avenida Paulista.

Nesta quarta-feira (10), o Ministério Público de São Paulo fechou acordo com grupos opositores para implementar rodízio de manifestações pró e contra o governo de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista aos domingos.

No carro de som, organizadores pedem que as pessoas obedeçam o isolamento social, mas o pedido não está sendo cumprido. A maioria dos manifestantes usam máscaras de proteção contra o novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), estão proibidos o uso de bandeiras e faixas com mastros e hastes, guarda-chuvas, bastões para tirar fotos, além de armas de fogo e armas brancas.

Segundo a SSP, 4.300 policiais militares reforçam o policiamento nos protestos deste domingo. Representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB) foram convidados pela SSP para acompanhar a ação da PM durante o ato.

