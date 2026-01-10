Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Manoel Carlos assume interinamente o Ministério da Justiça

O jurista acumula o cargo até Lula definir o novo titular da pasta

10 janeiro 2026 - 15h31Sarah Chaves
Manoel Carlos, secretário-executivo do Ministério da Justiça Manoel Carlos, secretário-executivo do Ministério da Justiça   (Divulgação )

Manoel Carlos de Almeida Neto assumiu interinamente o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública após a saída de Ricardo Lewandowski. Ele acumula temporariamente a função de ministro com o cargo de secretário-executivo da pasta, conforme nomeação publicada no Diário Oficial da União na noite de sexta-feira (9), até que o presidente Lula da Silva escolha o novo titular.

Jurista, Almeida Neto chegou ao ministério no início de 2024, integrando a equipe de Lewandowski. À época, seu nome chegou a ser cogitado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o escolhido por Lula foi Flávio Dino, então ministro da Justiça.

Natural da Bahia, Almeida Neto tem mais de 20 anos de atuação na área jurídica. Foi secretário-geral do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de ter assessorando Lewandowski no julgamento do mensalão e atuado como seu principal auxiliar durante a presidência nas duas Cortes. Também exerceu os cargos de procurador-geral municipal e diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional por oito anos.

Na formação acadêmica, possui pós-doutorado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e mestrado em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Entre 2012 e 2020, foi professor convidado da USP.

Enquanto Almeida Neto permanece à frente da pasta, Lula avalia nomes para a nomeação definitiva. Entre os cotados está Wellington César Lima e Silva, que já comandou o ministério em 2016, no governo Dilma Rousseff, e atualmente mantém interlocução próxima com o Planalto. Outro nome lembrado é o do ministro da Educação, Camilo Santana, aliado de confiança do presidente e que não deve disputar as eleições de outubro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o Oscar
Brasil
É AMANHÃ: 'O Agente Secreto' disputa três prêmios no Globo de Ouro
Senadora Tereza Cristina
Brasil
Lula veta projeto de regularização na fronteira e senadora reage, "um absurdo"
As datas variam conforme o valor do benefício e o número final do cartão
Brasil
Pagamentos do INSS 2026 começam em 26 de janeiro
Policiais penais no Presídio de Alfenas -
Justiça
Cadeia em Minas Gerais é interditada pela Justiça após superlotação e mortes
Tomaz Silva/Agência Brasil
Brasil
Resultado preliminar da avaliação de títulos do CPNU 2 é divulgado
Stellantis -
Justiça
Ministério Público aponta más condições de trabalho e Stellantis fecha acordo de R$ 1 milhão
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Brasil
Lula veta redução de penas para atos golpistas de 8 de Janeiro
Pesquisa Eleitoral -
Política
Pesquisas eleitorais devem ser registradas na Justiça Eleitoral sob pena de multa
Produtos Nestlé suspensos
Brasil
Anvisa determina recall de fórmulas infantis da Nestlé
Título de eleitor
Política
Eleitores têm até 6 de maio para emitir ou regularizar o título para as eleições de 2026

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande