Manoel Carlos assume interinamente o Ministério da Justiça

Manoel Carlos de Almeida Neto assumiu interinamente o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública após a saída de Ricardo Lewandowski. Ele acumula temporariamente a função de ministro com o cargo de secretário-executivo da pasta, conforme nomeação publicada no Diário Oficial da União na noite de sexta-feira (9), até que o presidente Lula da Silva escolha o novo titular.

Jurista, Almeida Neto chegou ao ministério no início de 2024, integrando a equipe de Lewandowski. À época, seu nome chegou a ser cogitado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o escolhido por Lula foi Flávio Dino, então ministro da Justiça.

Natural da Bahia, Almeida Neto tem mais de 20 anos de atuação na área jurídica. Foi secretário-geral do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de ter assessorando Lewandowski no julgamento do mensalão e atuado como seu principal auxiliar durante a presidência nas duas Cortes. Também exerceu os cargos de procurador-geral municipal e diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional por oito anos.

Na formação acadêmica, possui pós-doutorado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e mestrado em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Entre 2012 e 2020, foi professor convidado da USP.

Enquanto Almeida Neto permanece à frente da pasta, Lula avalia nomes para a nomeação definitiva. Entre os cotados está Wellington César Lima e Silva, que já comandou o ministério em 2016, no governo Dilma Rousseff, e atualmente mantém interlocução próxima com o Planalto. Outro nome lembrado é o do ministro da Educação, Camilo Santana, aliado de confiança do presidente e que não deve disputar as eleições de outubro.

