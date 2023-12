Marcelinho Carioca desaparece após show e polícia investiga caso em São Paulo

O ex-jogador Marcelinho Carioca está desaparecido desde domingo (17), quando foi visto pela última vez participando de uma festa na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. O carro que ele utilizava no evento foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba e o caso virou motivo de investigação da Polícia Civil.

Entre as hipóteses investigadas inicialmente pela polícia é que Marcelinho possa ter sido sequestrado após ter participado do show de Thiaguinho, no estádio Neo Química Arena.

Segundo informações publicadas pelo G1, dois homens foram presos pela Polícia Militar por estarem próximo ao veículo do ex-jogador. Eles foram considerados suspeitos e possíveis participantes no desaparecimento da vítima.

A Polícia Civil de São Paulo montou uma força-tarefa para investigar as causas que levaram ao sumiço de Marcelinho Carioca - entre as equipes que estão empenhadas está a DAS (Divisão Antissequestro). Policiais militares também foram mobilizados para ajudar na busca por pistas do possível paradeiro do ex-jogador.

Marcelinho Carioca é um ex-jogador brasileiro, com passagens por Flamengo, Vasco, Santos e Corinthians — clube no qual se tornou ídolo e quinto maior artilheiro da história.

Antes de dar como desaparecido, o ex-jogador publicou um vídeo em que aparece ao lado do cantor Thiaguinho. Veja:

