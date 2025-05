Márcia Lopes substituirá Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres

Márcia Lopes desembarca em Brasília nesta segunda-feira (5), para assinar o termo de posse para assumir o Ministério das Mulheres e terá agenda de reuniões com o presidente Lula e a ministra Cida Gonçalves, que está de saída da pasta.



Segundo informado à CNN, Márcia ficará a semana toda em Brasília para organizar a transição e só irá se manifestar sobre quais serão as primeiras medidas a serem tomadas a frente da pasta após a posse e conversa com o presidente.



Gonçalves e a atual secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarezi, são acusadas de assédio moral na pasta. Ainda não se sabe quais outras demissões devem ocorrer na equipe.



Márcia Lopes é assistente social, professora, filiada ao Partido dos Trabalhadores e irmã do ex-ministro Gilberto Carvalho. Em 2010, ela foi ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula.

