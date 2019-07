Marcos Pontes quer o Brasil entre os países mais inovadores do mundo

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) Marcos Pontes veio a Campo Grande nesta sexta-feira (26) participar da 71ª reunião anual da SBPC 2019. No Teatro Glauce Rocha, ele apresentou uma conferência sobre a política de ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país, quando defendeu a criação de um ambiente inovador. Segundo o titular da MCTIC, a meta da gestão é colocar o Brasil entre os 20 países mais inovadores do mundo.

Ao comentar sobre os desafios, Marcos Pontes citou a atuação do Sebrae para a criação de ambientes inovadores. “O Brasil publica bastante [artigos científicos], mas tem um índice baixo de inovação. A gente precisa demonstrar a importância da ciência e tecnologia (...) produzir conhecimento a gente já faz, mas tem que produzir riqueza. Como? Novos produtos, serviços, novas empresas”, declarou.

Segundo o ministro, outras dificuldades para avançar no desenvolvimento incluem a perda de recursos humanos, infraestrutura e o orçamento para o setor. E, como soluções para criar um ambiente inovador e inserir o Brasil no processo de transformação digital, foram citados o investimento do MCTIC no Plano Nacional de Internet das Coisas (Iot), o Programa Nacional de Estratégias para Cidades Inteligentes Sustentáveis, entre outras iniciativas “para o país não ficar para trás”. “Vão ter muitos empresários aqui, espero que encontrem um ambiente de negócios mais rápido e eficiente”.

Criar em um ecossistema de inovação é uma prioridade do Sebrae/MS. O diretor-superintendente da instituição de apoio aos pequenos negócios, Claudio Mendonça, acompanhou a vinda do ministro à SBPC, quando comentou com o titular as iniciativas inovadoras existentes. “O Sebrae pode ajudar principalmente na disseminação das tecnologias desenvolvidas nas universidades e centros de pesquisas, propiciando às pequenas empresas o acesso às inovações e novas tecnologias”, disse.

Ainda pela manhã, Marcos Pontes realizou uma visita pela Avenida da Ciência, acompanhado de uma caravana com representantes do Sebrae/MS, Governo do Estado, UFMS, entre outras autoridades. Ele foi recepcionado por estudantes, participou da entrega de computadores e visitou alguns dos estandes representativos da ciência expostos na SBPC, como o Museu Emílio Goeldi, Instituto Nacional da Mata Atlântica e Observatório Nacional.

