Mariana Godoy troca a Rede TV pela Band

A jornalista Mariana Godoy deixou a Rede TV após cinco anos e assinou com a Band na última terça-feira (16). Agora, a apresentadora irá substituir Silvia Poppovic no 'Aqui na Band'.

No novo programa, a jornalista dividirá o comando da atração com Luís Ernesto Lacombe e terá liberdade editorial para propor pautas e debates.

De acordo com o portal UOL, os funcionários da Band comemoraram a chegada da apresentadora. No entanto, sua contratação foi motivo de estranheza, já que Silvia deixou a emissora por causa do salário.

De acordo com a Rede TV, o telejornal 'Rede TV News', que contava com Mariana na bancada, terá um rodízio de jornalistas até que seja definida uma substituta oficial.

Mariana Godoy integrou o elenco da Rede TV em 2015, para comandar um talk show. Anteriormente, ela ficou na Globo por 23 anos.

