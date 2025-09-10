Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Marinha do Brasil fecha compra do navio de guerra do Reino Unido

A embarcação será usada para fiscalizar a Amazônia Azul e para ações militares

10 setembro 2025 - 12h35Sarah Chaves, com CNN
O navio está em reforma completa em Plymouth, InglaterraO navio está em reforma completa em Plymouth, Inglaterra   (Foto: Reprodução)

A Marinha do Brasil assinou, nesta quarta-feira (10), o contrato para a compra do navio de guerra britânico HMS Bulwark, com protocolo de intenção firmado em abril. A assinatura ocorreu em Londres, com o almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, da Marinha brasileira, e o vice-almirante Martin Connell, da Marinha Real Britânica. O valor da compra não foi divulgado.

O HMS Bulwark tem 176 metros de comprimento e pode ser usado em operações anfíbias, ações humanitárias e situações de calamidade pública. Com capacidade para 290 tripulantes e até 710 militares, o navio transporta tropas, veículos, profissionais de saúde, suprimentos e hospitais de campanha.

Além disso, será empregado para fiscalizar a Amazônia Azul, área estratégica rica em recursos naturais e alvo de espionagem internacional. Em abril de 2023, a Marinha expulsou um navio alemão que realizava pesquisas não autorizadas nessa região.

O navio está em reforma completa em Plymouth, Inglaterra. Em setembro, 48 militares brasileiros iniciarão treinamento e acompanharão as obras. Em novembro, outros 44 receberão capacitação. A tripulação restante irá ao Reino Unido em 2026 para o comissionamento e traslado do navio ao Brasil, com chegada prevista para o mesmo ano.

Especificações do HMS Bulwark:

Comprimento: 176 m

Boca moldada: 28,9 m

Calado carregado: 7,1 m

Deslocamento: 18.500 toneladas

Convés para até 2 aeronaves grandes

Velocidade máxima: 18 nós

Raio de ação: 8.000 milhas náuticas

Tripulação: 290

Capacidade para transportar até 710 militares

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Folha de São Paulo
Brasil
Programa de Gerenciamento de Benefícios é sancionado para acelerar revisões do INSS
Corregedoria deve verificar in loco o funcionamento do TJMS
Justiça
CNJ determina que honorários advocatícios em precatórios sejam pagos individualmente
Ministro Luiz Fux -
Justiça
Fux considera improcedente acusação de organização criminosa contra Bolsonaro
Foto: Roberto Moreyra/Extra
Brasil
Governo define regras para pensão a vítimas da síndrome congênita do Zika
Santiago Peña, presidente do Paraguai
Brasil
Em Curitiba, presidente do Paraguai defende potencial do corredor Bioceânico
Ministro Luiz Fux -
Política
Fux aponta incompetência do STF e defende anulação de processo contra Bolsonaro
Ministro do STF, Luiz Fux
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
STF; justiça
Justiça
STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro
Foto: Reprodução
Brasil
Lei institui Novembro Roxo e amplia políticas de combate ao parto prematuro no país
Ministro Alexandre de Moraes
Justiça
AO VIVO: Alexandre de Moraes apresenta voto no julgamento de Bolsonaro

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande