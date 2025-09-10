Marinha do Brasil fecha compra do navio de guerra do Reino Unido

A Marinha do Brasil assinou, nesta quarta-feira (10), o contrato para a compra do navio de guerra britânico HMS Bulwark, com protocolo de intenção firmado em abril. A assinatura ocorreu em Londres, com o almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, da Marinha brasileira, e o vice-almirante Martin Connell, da Marinha Real Britânica. O valor da compra não foi divulgado.

O HMS Bulwark tem 176 metros de comprimento e pode ser usado em operações anfíbias, ações humanitárias e situações de calamidade pública. Com capacidade para 290 tripulantes e até 710 militares, o navio transporta tropas, veículos, profissionais de saúde, suprimentos e hospitais de campanha.

Além disso, será empregado para fiscalizar a Amazônia Azul, área estratégica rica em recursos naturais e alvo de espionagem internacional. Em abril de 2023, a Marinha expulsou um navio alemão que realizava pesquisas não autorizadas nessa região.

O navio está em reforma completa em Plymouth, Inglaterra. Em setembro, 48 militares brasileiros iniciarão treinamento e acompanharão as obras. Em novembro, outros 44 receberão capacitação. A tripulação restante irá ao Reino Unido em 2026 para o comissionamento e traslado do navio ao Brasil, com chegada prevista para o mesmo ano.

Especificações do HMS Bulwark:

Comprimento: 176 m

Boca moldada: 28,9 m

Calado carregado: 7,1 m

Deslocamento: 18.500 toneladas

Convés para até 2 aeronaves grandes

Velocidade máxima: 18 nós

Raio de ação: 8.000 milhas náuticas

Tripulação: 290

Capacidade para transportar até 710 militares

