Marinha do Brasil fecha compra do navio de guerra do Reino Unido

A Marinha do Brasil assinou, nesta quarta-feira (10), o contrato para a compra do navio de guerra britânico HMS Bulwark, com protocolo de intenção firmado em abril. A assinatura ocorreu em Londres, com o almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, da Marinha brasileira, e o vice-almirante Martin Connell, da Marinha Real Britânica. O valor da compra não foi divulgado.
O HMS Bulwark tem 176 metros de comprimento e pode ser usado em operações anfíbias, ações humanitárias e situações de calamidade pública. Com capacidade para 290 tripulantes e até 710 militares, o navio transporta tropas, veículos, profissionais de saúde, suprimentos e hospitais de campanha.
Além disso, será empregado para fiscalizar a Amazônia Azul, área estratégica rica em recursos naturais e alvo de espionagem internacional. Em abril de 2023, a Marinha expulsou um navio alemão que realizava pesquisas não autorizadas nessa região.
O navio está em reforma completa em Plymouth, Inglaterra. Em setembro, 48 militares brasileiros iniciarão treinamento e acompanharão as obras. Em novembro, outros 44 receberão capacitação. A tripulação restante irá ao Reino Unido em 2026 para o comissionamento e traslado do navio ao Brasil, com chegada prevista para o mesmo ano.
Especificações do HMS Bulwark:
Comprimento: 176 m
Boca moldada: 28,9 m
Calado carregado: 7,1 m
Deslocamento: 18.500 toneladas
Convés para até 2 aeronaves grandes
Velocidade máxima: 18 nós
Raio de ação: 8.000 milhas náuticas
Tripulação: 290
Capacidade para transportar até 710 militares