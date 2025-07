Mauro Vieira vai aos EUA e aguardará sinalização de negociação com governo Trump

Acontece nesta segunda-feira (28), a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a criação do Estado palestino, no qual o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira deve participar e aproveitar a ida aos Estados Unidos para discutir o tarifaço e negociar, conforme o Itamaraty.

Mauro Vieira, a priori, fica em Nova York até terça-feira (29), mas estaria disposto a esticar a viagem até Washington em caso de sinalizações positivas de autoridades do governo Trump. O tarifaço de 50% em cima do Brasil foi prometido para entrar em vigor a partir da próxima sexta-feira, 1º de agosto.

Desde maio, no primeiro anúncio das tarifas, o Brasil tentou dialogar por canais institucionais e encontrou portas fechadas em quase todas as tentativas.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chegou a conversar com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, dias atrás. O mesmo secretário confirmou no fim de semana, em entrevista ao programa Fox News Sunday com Shannon Bream, que não haverá prorrogação no prazo dado.

