Máxima pode chegar a 33°C em Campo Grande neste sábado

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de tempo firme no Estado neste sábado (14), com temperaturas máximas em elevação.

Expectativa é de que possa ocorrer pancadas chuva de forma mais isolada principalmente nas regiões norte e nordeste do estado. Para as regiões sul e leste do Estado, a previsão é que a mínima fique em 18°C e a máxima em 33°C.

Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, temperatura mínima de 19°C e máxima de até 37°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máximas de até 33°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%.

Os ventos atuam do quadrante leste com velocidade entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

