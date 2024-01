Maycon é o primeiro eliminado do BBB 24

Na noite de ontem (11), Maycon foi o primeiro eliminado do "Big Brother Brasil 24", com apenas 8,46% dos votos.

"Imaginei que seria rápido, mas não tão rápido", disse Maycon no palco do "BBB 24", numa rápida entrevista ao apresentador Tadeu Schmidt.

Neste paredão, o público deveria votar para ficar, escolhendo quem deveria continuar no jogo. O cozinheiro disputou a preferência dos telespectadores com Yasmin Brunet e Giovanna, que levaram 49,34% e 42,2% dos votos, respectivamente. Parte do grupo pipoca, Maycon ficou apenas quatro dias no confinamento da casa mais vigiada do Brasil.

Em uma passagem curta no reality, Maycon, que é cozinheiro escolar, mostrou que era o "tio da merenda", como ele se chama, ao cozinhar refeições para os outros participantes da casa. Por outro lado, comentários do agora ex-participante ao longo dos primeiros dias o tornou um "antagonista" para as redes sociais.

