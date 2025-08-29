Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Brasil

Medalhistas brasileiras da ginástica rítmica são recebidas no Palácio do Planalto

"Nunca antes na história do Brasil tivemos uma conquista como essa na ginástica rítmica. Isso mostra que valeu a pena acreditar", parabenizou o presidente Lula

29 agosto 2025 - 08h25Sarah Chaves
Foram duas pratas que garantiram o Brasil no pódio de um mundial da modalidade pela primeira vez na históriaForam duas pratas que garantiram o Brasil no pódio de um mundial da modalidade pela primeira vez na história   (Ricardo Stuckert/PR)

As atletas da seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto foram recebidas nesta quinta-feira (28), no Palácio do Planalto, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reconhecimento às duas medalhas de prata conquistadas no Mundial de Ginástica Rítmica Rio 2025.

Essa foi a primeira vez que o Brasil subiu ao pódio em um mundial da modalidade, em um evento histórico realizado pela primeira vez na América do Sul, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.

As ginastas Maria Eduarda Arakaki (capitã), Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves escreveram uma nova página no esporte nacional, ao conquistarem o segundo lugar na prova de conjunto geral e na série mista (três bolas e dois arcos). Com coreografia embalada pelo clássico “Evidências”, as atletas emocionaram o público e receberam a maior nota da história da equipe em competições internacionais.

Durante a recepção, Lula parabenizou as atletas pelo feito inédito e destacou o papel do investimento público no esporte. “A medalha de vocês é resultado de dedicação, talento e esforço. Nunca antes na história do Brasil tivemos uma conquista como essa na ginástica rítmica. Isso mostra que valeu a pena acreditar, investir e apoiar vocês”, declarou o presidente. Ele também celebrou o fato de a maioria das ginastas serem beneficiárias do programa Bolsa Atleta, compromisso que, segundo ele, será fortalecido: “Cabe ao governo dar condições para que nossas atletas possam competir de igual para igual com as melhores do mundo”.

A capitã da equipe, Maria Eduarda Arakaki, conhecida como Duda, agradeceu o reconhecimento e destacou a importância da visibilidade conquistada pela modalidade: “Ser recebidas pela maior autoridade do nosso país significa muito para nós e para a ginástica rítmica. O esporte tem um papel transformador na vida de muitas meninas, e ver nosso esforço sendo reconhecido é emocionante. A maioria de nós recebe o Bolsa Atleta, o que tem sido fundamental para o nosso desenvolvimento”.

Também participaram da cerimônia a treinadora da seleção de conjunto, Camila Ferezin, o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta, e o diretor-geral da CBG e presidente do Comitê Organizador do Mundial, Ricardo Resende. Camila destacou o trabalho intenso que levou à conquista: “Treinamos muito, houve investimento, e agora voltamos com a medalha no peito e sendo recebidas pelo presidente. É um reconhecimento que fortalece o esporte”.

Além do conjunto, o Brasil teve destaque no individual. A atleta Bárbara Domingos encerrou o Mundial entre as dez melhores ginastas do mundo — a melhor colocação já alcançada pelo país — enquanto Geovanna Santos, que disputou sua primeira final, terminou na 18ª posição. Ambas são beneficiárias do Bolsa Atleta há anos, e juntas representam o fortalecimento da modalidade no cenário internacional.

O Ministério do Esporte também celebrou o sucesso do Mundial, considerado o maior da história em número de países participantes, atletas e público presente. Foram mais de 650 pessoas envolvidas, representando 78 nações. Para viabilizar o evento, o governo federal destinou R$ 2 milhões, além de manter investimentos contínuos na estrutura e nos centros de treinamento da ginástica.

A modalidade segue recebendo apoio através de iniciativas como a Lei de Incentivo ao Esporte e o patrocínio da Caixa Econômica Federal, que será renovado até 2028. Com 29 centros de treinamento espalhados pelo país, o esporte avança em inclusão, formação de talentos e consolidação do Brasil como potência na ginástica rítmica.

O desempenho das ginastas no Rio não apenas garantiu medalhas históricas, mas também reforçou o protagonismo feminino no esporte brasileiro e inspirou uma nova geração de meninas a sonhar alto.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O Planalto pode enviar o projeto de lei orçamentária ao Congresso ainda nesta sexta-feira
Brasil
Orçamento de 2026 será enviado até domingo ao Congresso com previsão de superávit
Merlong Solano é o relator do projeto
Brasil
Imóveis usados para quitar dívidas com a União poderão ser destinados à reforma agrária
Foto: Reprodução
Brasil
Brasil aciona Lei de Reciprocidade em resposta a tarifaço dos EUA
Após 'susto', Faustão recebe alta e continuará tratamento em casa
Brasil
Após 'susto', Faustão recebe alta e continuará tratamento em casa
Foto: Sicoob
Brasil
Banco Central inova mecanismo de devolução de valores após fraudes via Pix
Bilionário Eduardo Saverin
Brasil
Top 10 bilionários brasileiros acumulam mais de R$ 694 bilhões, segundo a Forbes
Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva -
Justiça
CNJ premia desembargadora de MS por ferramenta de combate à violência de gênero
CPMI -
Política
AO VIVO: CPMI do INSS realiza reunião e ouve depoimento de defensora pública
DIVULGAÇÃO -
Polícia
Justiça de Corumbá autoriza, e PF realiza operação contra tráfico de drogas
Ex-presidente, Jair Bolsonaro
Brasil
Bolsonaro prefere Michelle como candidata em 2026, apesar da pressão por Tarcísio

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro