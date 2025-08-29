Medalhistas brasileiras da ginástica rítmica são recebidas no Palácio do Planalto

As atletas da seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto foram recebidas nesta quinta-feira (28), no Palácio do Planalto, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reconhecimento às duas medalhas de prata conquistadas no Mundial de Ginástica Rítmica Rio 2025.

Essa foi a primeira vez que o Brasil subiu ao pódio em um mundial da modalidade, em um evento histórico realizado pela primeira vez na América do Sul, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.

As ginastas Maria Eduarda Arakaki (capitã), Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves escreveram uma nova página no esporte nacional, ao conquistarem o segundo lugar na prova de conjunto geral e na série mista (três bolas e dois arcos). Com coreografia embalada pelo clássico “Evidências”, as atletas emocionaram o público e receberam a maior nota da história da equipe em competições internacionais.

Durante a recepção, Lula parabenizou as atletas pelo feito inédito e destacou o papel do investimento público no esporte. “A medalha de vocês é resultado de dedicação, talento e esforço. Nunca antes na história do Brasil tivemos uma conquista como essa na ginástica rítmica. Isso mostra que valeu a pena acreditar, investir e apoiar vocês”, declarou o presidente. Ele também celebrou o fato de a maioria das ginastas serem beneficiárias do programa Bolsa Atleta, compromisso que, segundo ele, será fortalecido: “Cabe ao governo dar condições para que nossas atletas possam competir de igual para igual com as melhores do mundo”.

A capitã da equipe, Maria Eduarda Arakaki, conhecida como Duda, agradeceu o reconhecimento e destacou a importância da visibilidade conquistada pela modalidade: “Ser recebidas pela maior autoridade do nosso país significa muito para nós e para a ginástica rítmica. O esporte tem um papel transformador na vida de muitas meninas, e ver nosso esforço sendo reconhecido é emocionante. A maioria de nós recebe o Bolsa Atleta, o que tem sido fundamental para o nosso desenvolvimento”.

Também participaram da cerimônia a treinadora da seleção de conjunto, Camila Ferezin, o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta, e o diretor-geral da CBG e presidente do Comitê Organizador do Mundial, Ricardo Resende. Camila destacou o trabalho intenso que levou à conquista: “Treinamos muito, houve investimento, e agora voltamos com a medalha no peito e sendo recebidas pelo presidente. É um reconhecimento que fortalece o esporte”.

Além do conjunto, o Brasil teve destaque no individual. A atleta Bárbara Domingos encerrou o Mundial entre as dez melhores ginastas do mundo — a melhor colocação já alcançada pelo país — enquanto Geovanna Santos, que disputou sua primeira final, terminou na 18ª posição. Ambas são beneficiárias do Bolsa Atleta há anos, e juntas representam o fortalecimento da modalidade no cenário internacional.

O Ministério do Esporte também celebrou o sucesso do Mundial, considerado o maior da história em número de países participantes, atletas e público presente. Foram mais de 650 pessoas envolvidas, representando 78 nações. Para viabilizar o evento, o governo federal destinou R$ 2 milhões, além de manter investimentos contínuos na estrutura e nos centros de treinamento da ginástica.

A modalidade segue recebendo apoio através de iniciativas como a Lei de Incentivo ao Esporte e o patrocínio da Caixa Econômica Federal, que será renovado até 2028. Com 29 centros de treinamento espalhados pelo país, o esporte avança em inclusão, formação de talentos e consolidação do Brasil como potência na ginástica rítmica.

O desempenho das ginastas no Rio não apenas garantiu medalhas históricas, mas também reforçou o protagonismo feminino no esporte brasileiro e inspirou uma nova geração de meninas a sonhar alto.

