Medida que endurece regras em vendas de narguilés tramita na Câmara Federal

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo ao Projeto de Lei 3890/24, que estabelece normas para a venda e fiscalização de produtos de narguilé no Brasil.

O texto mantém a proibição da venda para menores de 18 anos, exigindo comprovação de idade por documento com foto. Estabelece também a obrigatoriedade de advertências nas embalagens e nos locais de uso sobre os riscos do tabagismo.

Em relação ao projeto original, o substitutivo amplia os poderes da Anvisa, que passará a fiscalizar a rotulagem, publicidade, fabricação e comércio dos produtos de narguilé.

Além disso, altera as regras sobre testes laboratoriais para produtos de fumo, dispensando-os quando não houver laboratório credenciado e permitindo que laudos sejam válidos por mais de um ano, desde que a composição do produto não mude.

O projeto segue para análise em outras comissões antes de ser votado pela Câmara e pelo Senado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também