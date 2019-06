Mega acumula e pode pagar R$ 34 mi, na próxima quarta

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.164 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (29) em São Paulo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 16 - 17 - 25 - 47 - 48 - 58

A quina teve 51 acertadores; cada um receberá R$ 43.294,26. Já a quadre teve 3.431 apostas ganhadoras; cada um levará R$ 919,35.

O prêmio está acumulado em R$ 34,4 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.

