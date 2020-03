Mega acumula em R$ 4,5 milhões

O concurso 2241 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (10), não teve ganhadores do prêmio principal, que acumulou em R$ 4,5 milhões.

Os números sorteados ontem foram 01-13-18-26-40-56. 33 apostadores acertaram a quina e cada um ganhará R$ 31.946,06. Outras 1.575 pessoas foram premiadas com R$ 956,20, valor para quem acertou a quadra.

O próximo sorteio será feito na quinta-feira (12). As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país, ou pela internet, até às 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio.

