Mega da Virada: ainda da tempo de jogar

É HOJE! A Mega da Virada paga R$ 500 milhões neste sábado (31), e as apostas podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília). É possível fazer os jogos nas lotéricas ou pelo portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa. O jogo simples custa R$ 4,50.

O sorteio da Mega da Virada ocorrerá hoje à noite, a partir das 20h (de Brasília). Este será o último realizado pela Caixa neste ano para a principal loteria do Brasil.

Após o sorteio, a Caixa irá informar se houve um sortudo que acertou as seis dezenas e de onde foi a aposta vencedora. O prêmio não acumula e, caso ninguém acerte a sena, ele será dividido entre a quina e a quadra.

A divulgação dos números ocorre ao vivo pelos canais oficiais da Caixa online - é possível assistir pelo YouTube ou pelas redes sociais do banco.

Recorde

Neste ano, a Mega da Virada irá bater o recorde de prêmios da loteria. A previsão do prêmio é de nada menos que R$ 500 milhões. A Mega da Virada é realizada anualmente, desde 2009.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também