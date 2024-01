Mega da Virada: Cinco apostas dividem o prêmio de R$ 588,8 milhões

Cinco apostas tiraram a sorte grande e levaram o prêmio de R$ 588.891.021 da Mega da Virada de 2023, o maior valor da história do concurso especial. O sorteio aconteceu durante a noite de domingo (31), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56. Quatro apostas simples e um bolão acertaram as dezenas, cada ganhador irá receber R$ 117.778.204,25. Outras 1.996 apostas acertaram cinco números, sendo R$ 70.083,58 para cada; e 64.379 apostas acertaram quatro números, levando R$ 1.215,71.

O prêmio da faixa principal saiu em Salvador, Bahia. Onde um grupo de seis cotas, sendo que cada um tem direito a R$ 19.629.700,70. Os outros quatro acertos saíram nas cidades de Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

Recorde - O prêmio da Mega da Virada de 2023 supera a quantia de R$ 541,9 milhões, do concurso de 2022, e se estabelece como o maior prêmio de loterias no Brasil.

