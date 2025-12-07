Menu
Brasil

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode pagar R$ 20 milhões

Concurso 2.948 não teve ganhador na faixa principal; mais de 2,7 mil apostas levaram prêmios menores

07 dezembro 2025 - 10h45Taynara Menezes
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)
O concurso 2.948 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (6) em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa das seis dezenas, fazendo o prêmio principal acumular para R$ 20 milhões no próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 24 – 37 – 52 – 53 – 58.

Mesmo sem ganhador na Sena, a loteria premiou diversas apostas:

Quina: 42 bilhetes levaram R$ 42.694,24 cada;

Quadra: 2.726 apostas foram contempladas com R$ 1.084,28.


O próximo sorteio está marcado para terça-feira (9).

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica ou pelos canais digitais da Loterias Caixa, disponíveis no site e no aplicativo para celulares e computadores.

