Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode pagar R$ 20 milhões

O concurso 2.948 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (6) em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa das seis dezenas, fazendo o prêmio principal acumular para R$ 20 milhões no próximo sorteio.
As dezenas sorteadas foram: 06 – 24 – 37 – 52 – 53 – 58.
Mesmo sem ganhador na Sena, a loteria premiou diversas apostas:
Quina: 42 bilhetes levaram R$ 42.694,24 cada;
Quadra: 2.726 apostas foram contempladas com R$ 1.084,28.
O próximo sorteio está marcado para terça-feira (9).
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica ou pelos canais digitais da Loterias Caixa, disponíveis no site e no aplicativo para celulares e computadores.Reportar Erro
