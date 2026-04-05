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Mega-Sena acumula em R$ 15 milhões para o próximo sorteio

As dezenas do concurso 2992 foram: 04, 17, 23, 33, 36 e 49

05 abril 2026 - 13h44Sarah Chaves

A Mega-Sena acumulou no sorteio realizado neste sábado (4), e o prêmio principal subiu para R$ 15 milhões para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas no concurso 2992 foram: 04, 17, 23, 33, 36 e 49. Nenhuma aposta acertou os seis números, o que fez com que o valor acumulasse. (Loto-Loto)

O próximo sorteio está previsto para terça-feira (7), quando os apostadores terão a chance de disputar o prêmio milionário.

A Mega-Sena realiza sorteios duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, e paga o prêmio máximo para quem acerta as seis dezenas.

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