Mega-Sena acumula em R$ 15 milhões para o próximo sorteio

A Mega-Sena acumulou no sorteio realizado neste sábado (4), e o prêmio principal subiu para R$ 15 milhões para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas no concurso 2992 foram: 04, 17, 23, 33, 36 e 49. Nenhuma aposta acertou os seis números, o que fez com que o valor acumulasse. (Loto-Loto)

O próximo sorteio está previsto para terça-feira (7), quando os apostadores terão a chance de disputar o prêmio milionário.

A Mega-Sena realiza sorteios duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, e paga o prêmio máximo para quem acerta as seis dezenas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também