Mega-Sena acumula outra vez e prêmio sobe para R$ 14 milhões

Apostadores que sonharam em receber uma bolada da Mega-Sena, acabaram falhando na tentativa de acertar as seis dezenas do sorteio. O prêmio acumulou e saltou para R$ 14 milhões.

O próximo concurso será realizado na próxima terça-feira (19), lembrando que a loteria passou a ter três sorteios durante a semana.

Os números sorteados foram 02 - 23 - 25 - 33 - 45 - 54.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 47 apostas acertaram cinco números e ganham R$ 48.974,35. Enquanto com quatro acertos, 4.112 apostas levam pra casa R$ 799,67.

A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Para concorrer, basta fazer uma aposta nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do sorteio, todas as apostas feitas até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

