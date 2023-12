Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 7 milhões

E mais uma vez o prêmio da Mega-Sena não teve apostas vencedoras no concurso 2.667, realizado na noite desta terça-feira (12). Sendo assim, o prêmio principal acumulou e passou para R$ 7 milhões.

Os números sorteados foram: 01 - 04 - 08 - 21 - 46 - 51.

Por outro lado, segundo a Caixa Econômica Federal, houve 65 apostas que acertaram cinco números e cada uma ganhou R$ 23.963,56. Ainda teve 2.005 jogos vencedores com quatro números, onde cada apostador faturou R$ 1.109,81.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

