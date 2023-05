Mega-Sena passa em branco de novo e prêmio sobe para R$ 14 milhões

A Mega-Sena passou mais uma vez em branco e nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2593, realizado na noite desta quarta-feira (17). Assim, o prêmio que já estava acumulado, sobe mais um pouco e pode pagar até R$ 14 milhões no sábado (20).

Veja quais foram os números sorteados no último concurso: 10 - 14 - 17 - 25 - 32 - 39.

Segundo divulgado pela Caixa, 111 bilhetes conseguiram acertar cinco dezenas e cada aposta levará R$ 22.333,32 para casa. Também houve 7.145 apostas ganhadoras com quatro números, onde cada uma vai ganhar R$ 495,65.

O próximo concurso da Mega-Sena está agendada para acontecer no sábado. O sorteio tem horário previsto para começar a partir das 19h (horário de Mato Grosso do Sul).

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcado, custa R$ 5.

