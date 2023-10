Mega-Sena pode pagar R$ 34 milhões em sorteio nesta terça-feira

A Mega-Sena pode deixar uma pessoa milionária caso ela acerte as seis dezenas do concurso 2.645, que será sorteado na noite desta terça-feira (17). O prêmio acumulado é de R$ 34 milhões.

Vindo de alguns concursos que nenhum apostador conseguiu cravar os números, a expectativa é que o prêmio possa sair hoje.

Caso apenas um ganhador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 224,7 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

