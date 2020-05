Mega-Sena pode sortear nesta quinta R$ 50 milhões

O prêmio desta terça-feira (5) do primeiro prêmio da Mega-Sena, da Mega-Semana das Mães, deve chegar a R$ 50 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A semana prevê ainda dois sorteios especiais, o concurso 2259, na quinta-feira (7), e o concurso 2260, no sábado (9).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 18h (horário de MS) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

