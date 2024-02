Mega-Sena sorteia bolada de R$ 83 milhões nesta quinta-feira

Você está com a sorte em dia? Se a resposta for positiva, vale a pena jogar na Mega-Sena que estará realizando mais um sorteio nesta quinta-feira (1°) e o valor total do prêmio é de R$ 83 milhões.

Segundo dados fornecidos pelo site oficial da Caixa, as chances de um apostador acertar os seis números e levar o prêmio total é de 1 para 50.063.860.

Conforme as regras estabelecidas, os prêmios têm prazo de validade de 90 dias, contando da data do sorteio. Após esse período, caso nenhum ganhador se apresente, o montante é repassado ao Tesouro Nacional.

No último concurso, o 2.682, realizado na terça-feira (30), nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas, que foram as seguintes: 04 – 17 – 29 – 30 – 52 – 58.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

