Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões

Para quem tem sorte no jogo, quem sabe uma aposta não possa render milhões em sua conta. A Mega-Sena realiza mais um sorteio, nesta quarta-feira (19), de um prêmio acumulado de R$ 50 milhões.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. No concurso do último sábado (15), ninguém acertou as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

