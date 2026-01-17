Menu
Brasil

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 41 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

17 janeiro 2026 - 10h33Taynara Menezes, com Agência Brasil
Bilhetes da Mega-SenaBilhetes da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.961 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 41 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

