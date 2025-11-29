Menu
Brasil

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste sábado

As apostas podem ser feitas até as 18h em lotéricas ou no site da Caixa

29 novembro 2025 - 12h31Sarah Chaves
O jogo simples, com seis números, custa R$ 6 O jogo simples, com seis números, custa R$ 6   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O concurso 2.945 da Mega-Sena sorteia neste sábado (29) um prêmio estimado em R$ 27 milhões. As seis dezenas serão divulgadas às 29h (horário de MS), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 18h em qualquer lotérica ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6; com sete dezenas, R$ 42.

Para apostar online, o usuário deve acessar o portal Loterias Online da Caixa ou o aplicativo oficial, fazer cadastro com dados pessoais, escolher a Mega-Sena, selecionar de seis a 20 dezenas e finalizar o pagamento, geralmente via cartão de crédito.

Há um valor mínimo exigido para apostas pela internet e um limite diário de uso. A aposta precisa ser registrada antes das 18h do dia do sorteio.

