Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste sábado

O concurso 2.945 da Mega-Sena sorteia neste sábado (29) um prêmio estimado em R$ 27 milhões. As seis dezenas serão divulgadas às 29h (horário de MS), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 18h em qualquer lotérica ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6; com sete dezenas, R$ 42.

Para apostar online, o usuário deve acessar o portal Loterias Online da Caixa ou o aplicativo oficial, fazer cadastro com dados pessoais, escolher a Mega-Sena, selecionar de seis a 20 dezenas e finalizar o pagamento, geralmente via cartão de crédito.

Há um valor mínimo exigido para apostas pela internet e um limite diário de uso. A aposta precisa ser registrada antes das 18h do dia do sorteio.

