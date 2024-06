Mega-Sena: Prêmio de R$ 80 milhões é sorteado neste sábado

O sorteio da Mega-Sena (2.731), com um prêmio estimado em R$ 80 milhões é realizado pela Caixa Econômica Federal neste sábado (1°), às 19h (horário de MS).

As apostas podem ser feitas até as 18h (Horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Para jogar no Bolão Caixa basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também