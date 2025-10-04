Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões neste sábado (4)

O concurso 2.923 da Mega-Sena será sorteado neste sábado (4) com prêmio estimado em R$ 12 milhões. O valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas no sorteio anterior, realizado na quinta-feira (2), em São Paulo.

No último concurso (2.922), os números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41. Treze apostas fizeram a quina e vão receber R$ 97.420,54 cada. Outros 1.454 bilhetes acertaram a quadra, com prêmio de R$ 1.435,75.

As apostas para o sorteio deste sábado podem ser feitas até às 18h (de MS), em qualquer lotérica do país ou pelas plataformas digitais das Loterias Caixa. É possível jogar pelo site ou aplicativo, com pagamento via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa.

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples (R$ 6) é de 1 em 50 milhões. Quem optar pelo jogo com 20 números, ao custo de R$ 232.560, aumenta a probabilidade para 1 em 1.292, segundo a Caixa Econômica Federal.

