Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões neste sábado (4)

As apostas podem ser feitas até às 18h, no horário local

04 outubro 2025 - 10h51Sarah Chaves
Chinito Garay/UnsplashChinito Garay/Unsplash  

O concurso 2.923 da Mega-Sena será sorteado neste sábado (4) com prêmio estimado em R$ 12 milhões. O valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas no sorteio anterior, realizado na quinta-feira (2), em São Paulo.

No último concurso (2.922), os números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41. Treze apostas fizeram a quina e vão receber R$ 97.420,54 cada. Outros 1.454 bilhetes acertaram a quadra, com prêmio de R$ 1.435,75.

As apostas para o sorteio deste sábado podem ser feitas até às 18h (de MS), em qualquer lotérica do país ou pelas plataformas digitais das Loterias Caixa. É possível jogar pelo site ou aplicativo, com pagamento via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa.

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples (R$ 6) é de 1 em 50 milhões. Quem optar pelo jogo com 20 números, ao custo de R$ 232.560, aumenta a probabilidade para 1 em 1.292, segundo a Caixa Econômica Federal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Alexandre Padilha durante anúncia
Brasil
Brasil trará do Japão o antídoto para tratamento de intoxicação por metanol
Ministro Benedito Gonçalves -
Internacional
Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA
Unsplash
Brasil
Governo Federal regulamenta 'Gás do Povo' para famílias de baixa renda
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Sala de Situação, criada para monitorar e coordenar a resposta nacional
Brasil
Metanol: Hospitais serão abastecidos com etanol para tratar de intoxicações
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil
Lula relata problema em avião da FAB durante viagem ao Pará
Nova lei garante material de campanha eleitoral em braille
Brasil
Nova lei garante material de campanha eleitoral em braille
Foto: Ilustrativa /
Política
Fim da obrigatoriedade de autoescola gera críticas do setor em MS
Cantor Milton Nascimento
Brasil
Milton Nascimento é diagnosticado com demência por corpos de Lewy

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital