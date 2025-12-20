Mega-Sena sorteia R$ 62 milhões neste sábado

O concurso 2.954 da Mega-Sena sorteia na noite deste sábado (20) prêmio estimado de R$ 62 milhões. Ninguém acertou as dezenas no sorteio passado, realizado na quinta-feira (18).
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de hoje, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Para o bolão, o sistema fica disponível até as 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Brasil
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer cirurgia
Brasil
Morre Lindomar Castilho, cantor conhecido como o Rei do Bolero
Brasil
Polícia prende segundo homem envolvido no roubo de obras de arte em SP
Brasil
Operação da PF mira deputados do PL por suspeita de desvio de cotas
Brasil
PF aponta senador como suspeito em esquema de fraudes no INSS
Brasil
Operação Sem Desconto prende secretário executivo da Previdência
Brasil
União indica Gustavo Damião para substituir Sabino no Turismo
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
Brasil
"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias
Brasil