Mega-Sena: Sortudo acerta sozinho e ganha mais de R$ 33 milhÃµes

Aposta única do Espirito Santo levou os R$ 33 milhões da Mega-Sena sorteador na noite deste sábado (4), em São Paulo. Outros 75 apostadores acertaram os cinco números da quina, ganhando mais de R$ 61 mil cada.

O sortudo ganhou R$ 33.139.056,49, ao acertar as seis dezenas sorteadas. Os números foram: 08 - 18 - 26 - 27 - 47 - 50. Agora, o valor estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena, previsto para a próxima quarta-feira (8), é de R$ 3 milhões.

Veja abaixo como ficou o rateio do prêmio divulgado pela Caixa Econômica Federal.

6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 33.139.056,49

5 acertos - 75 apostas ganhadoras, R$ 61.594,54

4 acertos - 5.940 apostas ganhadoras, R$ 1.111,01

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

