Megaoperação deixa 64 mortos e mais de 80 presos no Rio de Janeiro

Uma megaoperação policial realizada nesta terça-feira (28) no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, resultou na morte de 64 pessoas entre elas, 60 suspeitos e quatro agentes de segurança, sendo dois policiais civis e dois militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

A ação, batizada de Operação Contenção, foi classificada pelo governo fluminense como a maior da história do estado.

Segundo as forças de segurança, o objetivo é conter a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e prender lideranças criminosas que atuam tanto no Rio quanto em outros estados.

Ao todo, 100 mandados de prisão foram expedidos, sendo 30 deles fora do Rio de Janeiro, com foco em membros da facção no Pará, que estariam escondidos em comunidades da capital fluminense.

Até o momento, 81 pessoas foram presas. Entre os detidos, está um suspeito apontado como operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca” ou “Urso”, um dos chefes do CV. Durante as incursões, os agentes apreenderam dez fuzis, uma pistola, três celulares e nove motocicletas.

A operação também deixou três moradores feridos por bala perdida, socorridos ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Uma das vítimas, uma mulher atingida de raspão enquanto se exercitava em uma academia, recebeu alta após atendimento.

Entre os feridos nas forças de segurança estão um policial do Bope e o delegado Bernardo Leal, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), ambos baleados na perna e fora de risco.

O policial foi atingido durante confronto em área de mata e encaminhado ao Hospital Central da Corporação, no Estácio.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que as ações continuam nas próximas horas para localizar outros alvos da operação e consolidar o controle das áreas ocupadas pelo tráfico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também