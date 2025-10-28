Menu
Brasil

Megaoperação deixa 64 mortos e mais de 80 presos no Rio de Janeiro

Ação da Polícia Civil e Militar, considerada a maior da história do estado, mira o Comando Vermelho

28 outubro 2025 - 17h10Carla Andréa, com CNN    atualizado em 28/10/2025 às 17h41

Uma megaoperação policial realizada nesta terça-feira (28) no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, resultou na morte de 64 pessoas entre elas, 60 suspeitos e quatro agentes de segurança, sendo dois policiais civis e dois militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

A ação, batizada de Operação Contenção, foi classificada pelo governo fluminense como a maior da história do estado.

Segundo as forças de segurança, o objetivo é conter a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e prender lideranças criminosas que atuam tanto no Rio quanto em outros estados.

Ao todo, 100 mandados de prisão foram expedidos, sendo 30 deles fora do Rio de Janeiro, com foco em membros da facção no Pará, que estariam escondidos em comunidades da capital fluminense.

Até o momento, 81 pessoas foram presas. Entre os detidos, está um suspeito apontado como operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca” ou “Urso”, um dos chefes do CV. Durante as incursões, os agentes apreenderam dez fuzis, uma pistola, três celulares e nove motocicletas.

A operação também deixou três moradores feridos por bala perdida, socorridos ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Uma das vítimas, uma mulher atingida de raspão enquanto se exercitava em uma academia, recebeu alta após atendimento.

Entre os feridos nas forças de segurança estão um policial do Bope e o delegado Bernardo Leal, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), ambos baleados na perna e fora de risco.

O policial foi atingido durante confronto em área de mata e encaminhado ao Hospital Central da Corporação, no Estácio.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que as ações continuam nas próximas horas para localizar outros alvos da operação e consolidar o controle das áreas ocupadas pelo tráfico.

