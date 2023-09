Menina de 3 anos é baleada e fica em estado grave; família acusa PRF de ter atirado

A pequena Heloísa dos Santos Silva, de apenas 3 anos, está internada em um hospital do Rio de Janeiro lutando pela vida, após ser atingida por disparos de arma de fogo enquanto estava com a família em um veículo na noite desta quinta-feira (7). A família acusa agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de terem efetuado os tiros.

Segundo relatos da família, no veículo estavam os pais, a vítima, a irmã de 8 anos, e a tia da criança quando os disparos foram efetuados pelos agentes. Os tiros atingiram crânio, pescoço e ombro, que deixaram a vítima em estado grave.

Conforme informações do G1, após a realização de exames de imagem, ela passou por uma cirurgia de risco na madrugada desta sexta-feira. A criança está no CTI do hospital e seu estado é grave.

De acordo com o pai, ele passou pelo posto da PRF e não foi abordado em nenhum momento, mas percebeu que a viatura da polícia passou a segui-lo e ficou muito próximo ao seu carro.

“A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou e eles vieram atrás. Aí eu falei: ‘Bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar’. E aí, como eles estavam muito perto, eu dei seta e, neste momento, quando meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos”, explicou William Silva, pai da Heloísa.

O que diz a PRF - Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a corregedoria da corporação vai apurar as circunstâncias da ocorrência no Arco Metropolitano, por volta das 21h de quinta-feira. A força de segurança disse que os policiais envolvidos foram afastados de suas funções e que "solidariza-se com os familiares da vítima".

"As circunstâncias estão em apuração pela Corregedoria da PRF. A instituição colabora com as investigações da polícia judiciária para o esclarecimento dos fatos. Os policiais envolvidos foram preventivamente afastados das funções operacionais, inclusive para atendimento e avaliação psicológica", dizia a nota.

"A PRF expressa seu mais profundo pesar e solidariza-se com os familiares da vítima, assim como está em contato para prestar apoio institucional".

Deixe seu Comentário

Leia Também