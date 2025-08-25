Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas 2
Brasil

Menina de 6 anos morre após carro da família ser baleado por engano em troca de tiros

O pai e a mãe, grávida de oito meses, foram feridos de raspão durante o atentado na Grande Vitória

25 agosto 2025 - 12h12Sarah Chaves
Menina estava no banco de trás do carro e foi atingida Menina estava no banco de trás do carro e foi atingida   (TV Gazeta)

Uma menina de seis anos morreu após ser baleada dentro do carro da família, na tarde de domingo (24), no bairro Carapebus, na Serra, Grande Vitória (ES). O veículo foi atingido por engano durante um confronto entre facções criminosas. O pai e a mãe, grávida de oito meses, foram feridos de raspão.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o alvo do ataque era um carro semelhante, usado por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). O veículo da família, um Peugeot cinza escuro, foi confundido por um olheiro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que iniciou os disparos. O carro foi atingido várias vezes por criminosos que estavam em um Fiat Argo branco.

Mesmo ferido, o pai conseguiu dirigir até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra, mas a criança não resistiu aos ferimentos.

Na manhã desta segunda-feira (25), o secretário Leonardo Damasceno informou que seis suspeitos foram presos durante operações na região. Entre eles estão dois mandantes, a esposa de um deles — que é advogada —, um atirador, o olheiro e o responsável pela fuga. Os nomes não foram divulgados.

Após o ataque, o grupo fugiu em direção ao bairro Novo Horizonte e abandonou o carro na rua principal. O veículo tinha marcas de 12 tiros e, em seu interior, foram encontradas cápsulas de munição, uma touca-ninja roxa e uma granada caseira. A área foi isolada e o Esquadrão Antibombas foi acionado.

A polícia ouviu os pais da vítima no hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Gilmar Mendes -
Justiça
STF aplica "puxão de orelha" a juízes e órgãos por falhas na aquisição de remédios do SUS
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasil
Banco do Brasil quer medidas contra bolsonaristas por postagens falsas
Foto: INSS
Brasil
Unidades flutuantes da PREVBarcos serão hospedagem na COP30
"Não sou covarde", diz Malafaia ao pedir passaporte ao ministro Alexandre de Moraes
Brasil
"Não sou covarde", diz Malafaia ao pedir passaporte ao ministro Alexandre de Moraes
Deputado federal Beto Pereira no 24&ordm; Fórum Empresarial Lide
Brasil
Beto Pereira aborda desafios energéticos no 24º Fórum Empresarial Lide
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil
Lula cobra efetivação de acordos climáticos durante cúpula em Bogotá
Carla Zambelli foi condenada à prisão pelo STF
Brasil
Zambelli 'ganha' segunda condenação e deve cumprir mais de 15 anos de prisão
Congresso Nacional
Brasil
CRE aprova acordo para eliminar dupla tributação entre Brasil e Colômbia
Divulgação - Assessoria / Câmara dos Deputados
Política
Câmara reage à adultização e aprova lei de proteção digital para menores
Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
STF suspende processos que discutem provas obtidas do Coaf sem aval judicial

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa