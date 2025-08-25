Menina de 6 anos morre após carro da família ser baleado por engano em troca de tiros

Uma menina de seis anos morreu após ser baleada dentro do carro da família, na tarde de domingo (24), no bairro Carapebus, na Serra, Grande Vitória (ES). O veículo foi atingido por engano durante um confronto entre facções criminosas. O pai e a mãe, grávida de oito meses, foram feridos de raspão.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o alvo do ataque era um carro semelhante, usado por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). O veículo da família, um Peugeot cinza escuro, foi confundido por um olheiro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que iniciou os disparos. O carro foi atingido várias vezes por criminosos que estavam em um Fiat Argo branco.

Mesmo ferido, o pai conseguiu dirigir até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra, mas a criança não resistiu aos ferimentos.

Na manhã desta segunda-feira (25), o secretário Leonardo Damasceno informou que seis suspeitos foram presos durante operações na região. Entre eles estão dois mandantes, a esposa de um deles — que é advogada —, um atirador, o olheiro e o responsável pela fuga. Os nomes não foram divulgados.

Após o ataque, o grupo fugiu em direção ao bairro Novo Horizonte e abandonou o carro na rua principal. O veículo tinha marcas de 12 tiros e, em seu interior, foram encontradas cápsulas de munição, uma touca-ninja roxa e uma granada caseira. A área foi isolada e o Esquadrão Antibombas foi acionado.

A polícia ouviu os pais da vítima no hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também