Menino de 2 anos é internado em estado grave após ingerir soda cáustica

Um menino, de apenas 2 anos, esta internado em estado grave após ingerir soda cáustica acidentalmente na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele foi levado as pressas para o hospital do município durante o dia 20 de julho.

Familiares comentaram com a TV Bahia que com o passar dos dias a situação se torna mais preocupante e delicada após a criança ter o esôfofo cicatrizado e ficar sem ingerir nenhum tipo de alimento, já que ainda não colocou uma nova sonda para se alimentar.

“Há dez dias ele está sem sonda alimentar e desde então ele estava tomando líquido aos poucos. Porém, nos últimos três dias ele não conseguiu mais ingerir nada por causa da cicatrização que terminou de obstruir o esférico nele. Ontem até tentaram fazer o procedimento cirúrgico que foi novamente passar a sonda, mas não conseguiram. Cada dia que passa ele tem ficado mais debilitado”, disse.

A família de Téo alegou que o garoto precisa de uma transferência para o Hospital Roberto Santos para realizar o procedimento de dilatação do esôfogo e voltar a se alimentar.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), informou a TV Bahia que o nome da criança está na fila para regulação e transferência, porém, não foi informado qual em qual posição da fila o garoto estaria.

Deixe seu Comentário

Leia Também