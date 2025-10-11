Menino de 8 anos chama atenção com mochila em formato de caixão em escola de Rondônia

Arthur Santos, de oito anos, morador de Ouro Preto do Oeste (RO), surpreendeu colegas e professores ao levar para a escola uma mochila em formato de caixão, feita de papelão.

A ideia do aluno surgiu como uma homenagem ao pai, falecido, que trabalhava como agente funerário.

Inicialmente, a família planejava criar uma mochila em formato de máquina de lavar, mas Arthur insistiu na ideia do caixão. “Ele falou: ‘Mamãe, eu não quero uma mochila de máquina de lavar, eu quero um caixão’. Eu até perguntei se ele tinha certeza, porque imaginei que as pessoas iriam questionar. Mas ele insistiu”, contou a mãe, Darelle.

A família, que atua no ramo funerário, decidiu atender ao desejo do filho, ressaltando que a iniciativa não carrega mensagem de tristeza, mas sim de valorização da ajuda ao próximo.

“O ramo funerário é visto de uma maneira de tristezas, de choros, mas é um ramo que a gente tem que estar presente para ajudar o próximo. E o Arthur gosta de estar sempre aqui comigo na empresa, acompanhando tudo”, explicou Darelle.

Com a ajuda de um tio, o caixão de papelão foi produzido, e Arthur realizou o seu desejo. Ao chegar na escola, a mochila virou atração, provocando risadas, fotos e elogios. A repercussão positiva surpreendeu a família, que destacou a criatividade e o engajamento do garoto.

