Mercosul e EFTA assinam acordo de livre comércio de R$ 12 bilhões

Os Estados membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e os países da EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça) assinaram ontem (16) o Acordo de Livre Comércio (ALC) entre os dois blocos, no Rio de Janeiro.
O acordo, fruto de oito anos de negociações, visa ampliar o comércio bilateral e gerar novas oportunidades para empresários e consumidores de ambos os blocos. A reunião contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. "É um passo estratégico e decisivo para a política comercial do Brasil e para o Mercosul. O acordo mostra ao mundo que o Brasil está pronto para competir e cooperar em alto nível", apontou.
Com um PIB conjunto superior a US$ 4,39 trilhões e quase 300 milhões de habitantes, a medida prevê a eliminação de tarifas para 97% das exportações do Mercosul, com benefícios diretos para empresas de diversos setores, como agroindústria e manufatura. Além disso, estima-se que o acordo possa adicionar R$ 2,69 bilhões ao PIB brasileiro até 2044 e gerar novos investimentos e exportações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a assinatura, destacando que o acordo fortalece a presença internacional do Brasil e promove um comércio mais integrado e sustentável. O acordo abrange comércio de bens, serviços, investimentos e outras áreas, além de reforçar a cooperação em aspectos como direitos humanos e democracia.
Clique aqui e confira o acordo capítulo a capítulo.
