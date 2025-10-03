Metanol: Hospitais serão abastecidos com etanol para tratar de intoxicações

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha anunciou ontem (2) como um conjunto de estratégia, um estoque estratégico em hospitais universitários federais e serviços do SUS com 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).



O fármaco é usado para tratar a intoxicação por metanol. Além disso, está em andamento a compra emergencial de mais 5 mil tratamentos (150 mil ampolas), garantindo a reposição e distribuição do produto conforme a necessidade de estados e municípios.



As medidas foram apresentadas durante reunião da Sala de Situação, criada para monitorar e coordenar a resposta nacional. Na ocasião, o ministro também ressaltou iniciativas já em andamento, como a própria instalação da sala, que reúne órgãos federais, estaduais e municipais.



“Quero reafirmar aqui o total alinhamento e sintonia do trabalho do Sistema Único de Saúde com os estados e municípios, da Anvisa com as vigilâncias estaduais, e o pleno funcionamento desse fluxo de informações”, afirmou Padilha.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também publicou chamada pública para identificar fornecedores internacionais do fomepizol, medicamento específico para intoxicação por metanol.

O remédio não está disponível no mercado nacional e, diante da urgência, a Agência acionou autoridades reguladoras de diferentes países para viabilizar a importação. “Com essa ação, estamos mobilizando as 10 maiores agências reguladoras do mundo para que indiquem, em seus países, quais são os produtores do fomepizol”, afirmou o ministro.



Complementarmente, o Ministério oficializou pedido à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol e manifestou intenção de adquirir outras 1.000 unidades do medicamento por meio da linha de crédito do Fundo Estratégico da OPAS, ampliando o estoque nacional.

“Os pedidos e compras de antídotos que estamos fazendo são por precaução. Nos últimos anos, não ultrapassamos 20 casos por ano, mas temos observado um registro maior no estado de São Paulo. Essas são medidas preventivas do Ministério da Saúde", reforçou Padilha.

Casos notificados e recomendações

Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) recebeu notificações de 59 casos de intoxicação por metanol, sendo 53 em São Paulo (11 confirmados e 42 em investigação), cinco em investigação em Pernambuco e um no Distrito Federal. Há ainda um óbito confirmado e sete em investigação.



Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul acompanha a investigação da morte de um jovem de 21 anos, ocorrida após ingestão de bebida alcoólica em Campo Grande. O corpo passou por exame no IMOL e amostras foram enviadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até 30 dias. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) apura possíveis crimes como adulteração de produto e perigo comum. Há suspeita de intoxicação por metanol, ainda não confirmada.

