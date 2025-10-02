Milton Nascimento é diagnosticado com demência por corpos de Lewy

O cantor Milton Nascimento, 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), segundo reportagem da revista Piauí publicada nesta quinta-feira (2). Ele já havia sido diagnosticado com Parkinson em 2023.

Seu filho, Augusto Nascimento, pediu respeito e compreensão neste momento e informou à CNN que esse será o único comunicado à imprensa sobre o caso.

Após o desfile da Portela em sua homenagem e o lançamento do documentário Milton Bituca Nascimento, Augusto notou mudanças no comportamento do pai, como lapsos de memória, apatia, olhar fixo e repetição de histórias.

Em abril, Milton passou por testes clínicos que indicaram um declínio cognitivo significativo. O médico Weverton Siqueira, que o acompanha há uma década, se disse alarmado e solicitou novos exames.

Mesmo diante do quadro, pai e filho realizaram uma viagem de motorhome pelos EUA em maio. Pouco depois do retorno, veio a confirmação da demência por corpos de Lewy (DCL) condição associada a depósitos anormais da proteína alfa-sinucleína no cérebro, que afeta funções como memória, movimento, comportamento e humor.

